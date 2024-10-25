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Эрдоган рассказал о стремлении Путина к прекращению огня на Украине

АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня. Это уже подтвердили Хакан Фидан, наш министр иностранных дел, и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, во время их встречи в Стамбуле», — сказал турецкий президент журналистам в самолете по возвращении из Казани.

Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, отметил, что киевский режим этого не хочет, возможно, потому что не готов отменять военное положение и проводить выборы президента. Тем не менее, добавил российский лидер, «мяч на их стороне».

Путин назвал иррациональным поведение киевской верхушки, много раз отказывавшейся от переговоров. В пример он привел инициативу Турции по обеспечению безопасного судоходства в Черном море: по его словам, Москва согласилась, но Киев заявил, что никаких переговоров не будет. Несколько дней назад Турция со ссылкой на Украину предложила рассмотреть новые идеи по поводу ситуации в Черном море, но затем Киев снова от них отказался, рассказал президент.

Он подчеркнул, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но только исходя из реалий, которые складываются на земле.

Путин Владимир