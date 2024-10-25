Узбекистан передаст трудовую миграцию на аутсорсинг

Граждане Узбекистана, в свою очередь, получат возможность создавать и размещать свои резюме на электронной площадке правительственного агентства, чтобы участвовать в конкурсах на объявленные вакансии. Прошедшим отбор будут предоставляться микрокредиты на два года, бесплатные консультационные услуги по вопросам трудоустройства за рубежом и оформлению документов на рабочую визу. Желающие также смогут еще до отъезда обучиться на ту или иную профессию, а также пройти языковые курсы.