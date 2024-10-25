Узбекистан передаст трудовую миграцию на аутсорсинг

В республике создадут новое госагентство, которое займется поддержкой граждан, ищущих работу за рубежом, а отправку и трудоустройство их за границей передадут частным структурам. Об этом сообщают в минюсте республики.
По его данным, новшества вводятся в соответствии с постановлением «О дополнительных мерах по регулированию процессов осуществления трудовой деятельности за рубежом», подписанным главой республики Шавкатом Мирзиёевым. Документ упраздняет действовавшее Агентство внешней трудовой миграции и создает на его базе новую структуру при правительстве. С 1 ноября оно начнет публично размещать всю информацию о вакансиях от иностранных работодателей за рубежом в СМИ и на других платформах.
Граждане Узбекистана, в свою очередь, получат возможность создавать и размещать свои резюме на электронной площадке правительственного агентства, чтобы участвовать в конкурсах на объявленные вакансии. Прошедшим отбор будут предоставляться микрокредиты на два года, бесплатные консультационные услуги по вопросам трудоустройства за рубежом и оформлению документов на рабочую визу. Желающие также смогут еще до отъезда обучиться на ту или иную профессию, а также пройти языковые курсы.
К 1 января 2026 года функции правительственного агентства, связанные с отбором граждан, их отправкой на работу за границу и трудоустройством, будут поэтапно переданы частным агентствам занятости. Сама госструктура получит право на их проверки, чтобы пресекать возможные нарушения.