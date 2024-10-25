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Беспрозванных устроил выговор чиновникам Минздрава

Срыв сроков сдачи социальных объектов в Калининграде недопустим — об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных, побывавший в поликлинике на улице Согласия.

Источник: KaliningradToday

Здесь он был в начале сентября, но с того момента тут мало что изменилось — ему всё также обещали вот-вот сдать гардероб, вот-вот оборудовать ещё что-то… И это разозлило Беспрозванных, который заявил, что будет делать кадровые выводы, если в течение двух суток не будут названа дата открытия поликлиники.

«Объект — один из ключевых в сфере здравоохранения, 38 тысяч жителей здесь будут обслуживаться, среди которых 9 тысяч детей, поэтому важно наращивать темпы», — сказал губернатор.

Сейчас, правда, укомплектованность штата составляет всего 70%, но оборудование уже полностью закуплено и установлено. Впрочем, помимо областного Минздрава досталось и администрации Калининграда — та должна немедленно обеспечить транспортную доступность и бесплатные парковочные места для пациентов.