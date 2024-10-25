Беспрозванных устроил выговор чиновникам Минздрава

Здесь он был в начале сентября, но с того момента тут мало что изменилось — ему всё также обещали вот-вот сдать гардероб, вот-вот оборудовать ещё что-то… И это разозлило Беспрозванных, который заявил, что будет делать кадровые выводы, если в течение двух суток не будут названа дата открытия поликлиники.