Лукашенко заявил о кризисе в работе иностранных спецслужб

«Сейчас, когда в мире полно горячих конфликтов, когда меняется архитектура безопасности, а риски и угрозы только возрастают, хорошо виден кризис и в работе спецслужб многих государств», — отметил Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что только за этот год в США неоднократно покушались на экс-президента и участника нынешней электоральной гонки Дональда Трампа, а в премьер-министра Словакии Роберта Фицо всадили несколько пуль прямо на митинге, причем в присутствии личной охраны.
«Поэтому самая большая ценность Службы безопасности — воинский коллектив», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко отметил, что сотрудники СПБ — это не просто профессионалы, как показали прошедшие 30 лет. «Вы должны быть резервом для любых отраслей, не только военных. И продолжаете служить стране и народу даже после увольнения в запас. В различных организациях. Прекрасно зарекомендовали себя на ответственных государственных должностях, в том числе высоких. Так будет и дальше», — заявил белорусский лидер.
«Да и в целом, мне кажется, нет такой работы, с которой не справился бы наш сотрудник, бывший или действующий. Правда, говорят, бывших же не бывает. Я всем вам за это благодарен. Как Президент и как человек, — сказал глава государства. — Я абсолютно убежден, вы и дальше с честью будете нести высокое звание сотрудника Службы безопасности и что Беларусь всегда будет под вашей надежной защитой. Время выбрало нас не случайно».
Президент поблагодарил за службу всех ветеранов и нынешних военнослужащих, вручив наиболее отличившимся сотрудникам государственные награды. Александр Лукашенко пожелал им крепкого здоровья и новых профессиональных успехов. А их родным — счастья, неиссякаемых душевных сил и терпения, ведь многие победы куются в том числе и в тылу, заметил глава государства.
Начальник Службы безопасности Президента Дмитрий Шахраев, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку, которая оказывается подразделению, и вручил главе государства юбилейную медаль в честь 30-летия Службы безопасности.