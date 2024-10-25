Лукашенко заявил о кризисе в работе иностранных спецслужб

«Да и в целом, мне кажется, нет такой работы, с которой не справился бы наш сотрудник, бывший или действующий. Правда, говорят, бывших же не бывает. Я всем вам за это благодарен. Как Президент и как человек, — сказал глава государства. — Я абсолютно убежден, вы и дальше с честью будете нести высокое звание сотрудника Службы безопасности и что Беларусь всегда будет под вашей надежной защитой. Время выбрало нас не случайно».