Литва планирует начать демонтаж линий электропередачи с Беларусью весной 2025-го

В сообщении говорится, что все линии на белорусском, а также российском направлениях будут отключены 8 февраля 2025 года, когда действие договора о электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы утратит свою силу. Также сказано, что весной 2025 года начнется демонтаж линий электропередачи. Уточняется, что речь идет про семь электросмычек в 330 киловольт.