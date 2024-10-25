Литва планирует начать демонтаж линий электропередачи с Беларусью весной 2025-го

Литва планирует начать демонтаж линий электропередачи с Беларусью и Россией весной 2025 года. Об этом сообщил оператор электросетей Литвы Litgrid, передает БелТА.
В сообщении говорится, что все линии на белорусском, а также российском направлениях будут отключены 8 февраля 2025 года, когда действие договора о электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы утратит свою силу. Также сказано, что весной 2025 года начнется демонтаж линий электропередачи. Уточняется, что речь идет про семь электросмычек в 330 киловольт.
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