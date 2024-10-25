Литва планирует демонтировать ЛЭП с Беларусью и Россией

«В настоящее время работает часть линий электропередачи с третьими странами. Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, после истечения срока действия договора БРЭЛЛ (общей электроэнергетической системы России, Беларуси и стран Балтии)», — заявил литовский оператор Litgrid.
После отключения начнутся работы по демонтажу ЛЭП.
В Litgrid пояснили, что ЛЭП должна работать, пока Литва все еще подключена к российской системе ОЭС/ЕЭС, где частота централизованно регулируется из Москвы. Это необходимо для обеспечения стабильности работы системы.
На текущей неделе литовское правительство исключило семь 330-киловольтных линий из списка объектов и активов, важных для национальной безопасности.
Это коснулось линий Вильнюс-Молодечно, Алитус-Гродно, Игналинская атомная электростанцию-Сморгонь и Полоцк на белорусском направлении, а также Круонисская ГАЭС-Советск, и две перемычки Битенай-Советск на российском направлении.
Работа БРЭЛЛ
Соглашение о синхронном режиме работы энергетических систем Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы на единой частоте тока 50 Гц было подписано в феврале 2001 года.
Впервые о возможном выходе из БРЭЛЛ балтийские страны заявили еще в 2017 году. Причиной, как сообщалось, явились высокие риски энергозависимости стран Балтии от поставок из России.
В июле 2024 года Эстония, Латвия и Литва уведомили Беларусь и Россию о непродлении совместного системного соглашения и подписали документы о выходе из БРЭЛЛ.
Планируется, что сети стран Балтии начнут работать синхронно с сетями континентальной Европы 9 февраля следующего года.