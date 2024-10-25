Литва планирует демонтировать ЛЭП с Беларусью и Россией

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Линии электропередач с Беларусью и Россией, часть которых еще эксплуатируется, будут отключены в феврале следующего года после синхронизации энергосистем стран Балтии с Западной Европой, об этом сообщает Sputnik Литва.