В Молдавии задержали лидера ячейки блока «Победа»

Национальный антикоррупционный центр ранее сообщил, что проводит обыски в нескольких районах Молдавии по по делу об электоральной коррупции и незаконном финансировании политических партий. В пресс-службе блока «Победа» РИА Новости подтвердили, что у его представителей также проводятся обыски.
«Лидер преступной группировки из Унген, входящей в преступную организацию “Шор”, задержан сотрудниками правоохранительных органов на 72 часа. Женщина сообщила правоохранителям, что получила от местного лидера группы финансовые средства в размере 1500 леев (83 доллара — ред.), чтобы проголосовать за определенного кандидата на президентских выборах и проголосовать “нет” на референдуме», — сообщается в Telegram-канале полиции.
Полиция и прокуратура провели санкционированные обыски в доме и штаб-квартире 26-летнего лидера группы в районе Унгены. В результате были также обнаружены списки наблюдателей, которым должны были перечислить деньги за влияние на выбор избирателей. Задержанному может грозить до пяти лет лишения свободы;
Во вторник полиция Молдавии безосновательно обвинила «Промсвязьбанк» в подкупе участников референдума о евроинтеграции, при этом никаких конкретных доказательств такого подкупа и связи с ним банка молдавская полиция не предъявила. В ведомстве также сообщали, что более 400 человек в Молдавии находятся под следствием из-за якобы подкупа участников референдума, который прошел 20 октября. Начальник Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну утверждает, что через карты российского «Промсвязьбанка» (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей.
В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Три представителя оппозиционного блока «Победа» в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому из них по 30 суток ареста. На прошлой неделе были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».