Глава Евросовета предложил ЕС перестать «читать нотации» другим странам

Евросоюз должен проявлять больше уважения к развивающимся странам, с которыми договорился о стратегическом, торговом или политическом сотрудничестве, если планирует противостоять попыткам России и Китая расширить свое влияние в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы убеждены, что знаем, что правильно, а что неправильно. И мы не прилагаем усилий, по крайней мере для того, чтобы понять, по каким причинам [другие страны] думают иначе. На европейском уровне существует рефлексия, близкая к чтению нотаций, — сказал Мишель. — Мы не всегда очень хороши в плане общения, в плане объяснений, в плане разговора с ними и проявления определенного уважения к ним».
Политик обратил внимание на прошедший в Казани саммит БРИКС в расширенном формате, на который среди прочих прибыли Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции, входящей в НАТО и являющейся кандидатом на вступление в Евросоюз, а также представители таких партнерских стран, как Египет и ОАЭ.
Евросоюз порой использует унизительный для партнеров подход, чтобы обеспечить соблюдение другими странами своих стандартов, уверен он. Например, продолжил политик, ЕС использует лексику «желтая карточка» или «красная карточка», и потому создается впечатление, что «мы игрок на поле и в то же время судья».
«Один из эмиров в странах Персидского залива как-то сказал мне, что если возникнет вакуум, то очень быстро кто-то его заполнит. А если тебя нет, есть кто-то другой», — сказал он. Многие страны хотели бы уменьшить зависимость от Китая и России, диверсифицируя свои экономические и оборонные союзы, считает Мишель, и потому Евросоюз нуждается в новых подходах для привлечения их на свою сторону. Мишель рассказал о встрече с президентом одной из стран Африки, состоявшейся два года назад, когда этот лидер сказал ему: «Когда вы, европейцы, приезжаете в мою страну, остаются поучения. Когда приезжают китайцы, остается инфраструктура».
«Я не говорю, что они правы или не правы. Я просто объясняю, что мы не прилагаем усилий, чтобы понять», — пояснил Мишель и подчеркнул, что нынешний подход не помог «убедить их и повлиять на них».
Евросовет (иная структура, нежели Совет ЕС) состоит из глав государств или лидеров правительств стран — членов ЕС. Этот орган не выполняет законодательных функций, а определяет общие политические направления и приоритеты союза. Президент Евросовета созывает его каждые полгода или в случае экстренной необходимости и выступает как председатель.
Мишель 30 ноября покинет должность главы Евросовета.