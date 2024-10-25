Глава Евросовета предложил ЕС перестать «читать нотации» другим странам

«Один из эмиров в странах Персидского залива как-то сказал мне, что если возникнет вакуум, то очень быстро кто-то его заполнит. А если тебя нет, есть кто-то другой», — сказал он. Многие страны хотели бы уменьшить зависимость от Китая и России, диверсифицируя свои экономические и оборонные союзы, считает Мишель, и потому Евросоюз нуждается в новых подходах для привлечения их на свою сторону. Мишель рассказал о встрече с президентом одной из стран Африки, состоявшейся два года назад, когда этот лидер сказал ему: «Когда вы, европейцы, приезжаете в мою страну, остаются поучения. Когда приезжают китайцы, остается инфраструктура».