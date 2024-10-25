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Глава Евросовета предложил ЕС перестать «читать нотации» другим странам

Делегации из ЕС делятся поучениями, а китайцы — инфраструктурой, вспомнил Шарль Мишель фразу одного из африканских президентов. Он уверен: многие хотят снизить зависимость от России и Китая, но Европа порой относится унизительно.

Источник: AP 2024

Евросоюз должен проявлять больше уважения к развивающимся странам, с которыми договорился о стратегическом, торговом или политическом сотрудничестве, если планирует противостоять попыткам России и Китая расширить свое влияние в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы убеждены, что знаем, что правильно, а что неправильно. И мы не прилагаем усилий, по крайней мере для того, чтобы понять, по каким причинам [другие страны] думают иначе. На европейском уровне существует рефлексия, близкая к чтению нотаций, — сказал Мишель. — Мы не всегда очень хороши в плане общения, в плане объяснений, в плане разговора с ними и проявления определенного уважения к ним».

Политик обратил внимание на прошедший в Казани саммит БРИКС в расширенном формате, на который среди прочих прибыли Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции, входящей в НАТО и являющейся кандидатом на вступление в Евросоюз, а также представители таких партнерских стран, как Египет и ОАЭ.

Присутствие египетской делегации о чем-то говорит, ведь это государство имеет тесные экономические связи с Европой, и военные с США. Но Каир все же сделал выбор в пользу Казани, это посылает сигнал остальному миру, считает глава Евросовета.

Евросоюз порой использует унизительный для партнеров подход, чтобы обеспечить соблюдение другими странами своих стандартов, уверен он. Например, продолжил политик, ЕС использует лексику «желтая карточка» или «красная карточка», и потому создается впечатление, что «мы игрок на поле и в то же время судья».

«Один из эмиров в странах Персидского залива как-то сказал мне, что если возникнет вакуум, то очень быстро кто-то его заполнит. А если тебя нет, есть кто-то другой», — сказал он. Многие страны хотели бы уменьшить зависимость от Китая и России, диверсифицируя свои экономические и оборонные союзы, считает Мишель, и потому Евросоюз нуждается в новых подходах для привлечения их на свою сторону. Мишель рассказал о встрече с президентом одной из стран Африки, состоявшейся два года назад, когда этот лидер сказал ему: «Когда вы, европейцы, приезжаете в мою страну, остаются поучения. Когда приезжают китайцы, остается инфраструктура».

«Я не говорю, что они правы или не правы. Я просто объясняю, что мы не прилагаем усилий, чтобы понять», — пояснил Мишель и подчеркнул, что нынешний подход не помог «убедить их и повлиять на них».

Евросовет (иная структура, нежели Совет ЕС) состоит из глав государств или лидеров правительств стран — членов ЕС. Этот орган не выполняет законодательных функций, а определяет общие политические направления и приоритеты союза. Президент Евросовета созывает его каждые полгода или в случае экстренной необходимости и выступает как председатель.

Мишель 30 ноября покинет должность главы Евросовета.

ЕС