Лукашенко сказал про кризис в работе спецслужб Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 октября, в пятницу, во время торжественного собранию по случаю 30-летия с момента образования Службы безопасности президента, сказал про кризис в работе спецслужб Запада, пишет БелТА.
Глава государства подчеркнул, что сейчас, когда в мире полно горячих конфликтов, когда происходит изменение архитектуры безопасности, а угрозы и риски только увеличиваются, «хорошо виден кризис и в работе спецслужб многих государств».
Лукашенко напомнил, что только за 2024 года в США неоднократно были покушения на экс-президента и участника электоральной гонки Дональда Трампа. Кроме того, он добавил, что в премьер-министр Словакии Роберта Фицо были произведены выстрелы прямо во время митинга и в присутствии личной охраны.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к сотрудникам Службы безопасности президента.
Тем временем под Костюковичами сельчанин нашел в поле скелет человека, пропавшего в мае 2024 года: «Пошел на кладбище посетить могилы родителей».
Мы писали, что Литва планирует начать демонтаж линий электропередачи с Беларусью весной 2025-го.