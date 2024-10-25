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Лукашенко сказал про кризис в работе спецслужб Запада

Лукашенко заявил о заметном кризисе в работе западных спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 октября, в пятницу, во время торжественного собранию по случаю 30-летия с момента образования Службы безопасности президента, сказал про кризис в работе спецслужб Запада, пишет БелТА.

Глава государства подчеркнул, что сейчас, когда в мире полно горячих конфликтов, когда происходит изменение архитектуры безопасности, а угрозы и риски только увеличиваются, «хорошо виден кризис и в работе спецслужб многих государств».

Лукашенко напомнил, что только за 2024 года в США неоднократно были покушения на экс-президента и участника электоральной гонки Дональда Трампа. Кроме того, он добавил, что в премьер-министр Словакии Роберта Фицо были произведены выстрелы прямо во время митинга и в присутствии личной охраны.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к сотрудникам Службы безопасности президента.

Тем временем под Костюковичами сельчанин нашел в поле скелет человека, пропавшего в мае 2024 года: «Пошел на кладбище посетить могилы родителей».

Мы писали, что Литва планирует начать демонтаж линий электропередачи с Беларусью весной 2025-го.