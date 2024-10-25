Лукашенко сказал про кризис в работе спецслужб Запада

Лукашенко напомнил, что только за 2024 года в США неоднократно были покушения на экс-президента и участника электоральной гонки Дональда Трампа. Кроме того, он добавил, что в премьер-министр Словакии Роберта Фицо были произведены выстрелы прямо во время митинга и в присутствии личной охраны.