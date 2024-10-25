Свердловский губернатор дал старт своему первому кубку по русскому хоккею

Попутно с открытием своего турнира Евгений Куйвашев в Первоуральске оценил ход работ по модернизации Ледового дворца спорта, выступившего площадкой для состязаний, и стадиона в парке ДК имени Ленина. Оба спортивных объекта реконструируются в рамках концессионных соглашений. Соглашение по обновлению Ледового дворца спорта было заключено между администрацией Первоуральска, одним из градообразующих предприятий «Хромпик» и Академией хоккея с мячом «Уральский трубник». Работы начались в 2024 году, а полностью обновить спортивный объект планируется в ближайшие три года. Стоимость по соглашению составляет 1 млрд рублей. Уже завершено устройство новой системы намораживания льда, освещения и системы звука, проведен косметический ремонт раздевалок. Планируется заменить трибуны, электросети, инженерные системы, отремонтировать фасад здания, приобрести технику по подготовке льда.