Свердловский губернатор дал старт своему первому кубку по русскому хоккею

Открытие турнира прошло в Первоуральске. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
По словам Евгения Куйвашева, русский хоккей (игру придумал в 1888 году петербургский студент Петр Москвин) любят в Свердловской области.
«В 11 муниципалитетах этот вид спорта развивается очень бурно и динамично. Турнир будет способствовать привлечению нашей молодежи к занятию этим прекрасным видом спорта. Всем участникам команд я желаю честной и бескомпромиссной игры, а зрителям — получить максимум ярких эмоций», — сказал на открытии соревнований глава Среднего Урала.
Участников турнира также поприветствовал председатель совета директоров группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов. После официального открытия на льду состоялась первая игра турнира — между «Уральским трубником» из Первоуральска и «Маяком» из Краснотурьинска.
Серия матчей пройдет с 24 по 28 октября в Ледовом дворце спорта. В рамках турнира команды-участницы сыграют по одному матчу с каждым соперником. Всего на лед выйдут 80 спортсменов пяти ведущих молодежных команд России из Свердловской, Челябинской, Архангельской областей и Республики Башкортостан. Победитель получит кубок массой более 10 кг, сделанный по индивидуальному эскизу. В основании 75-сантиметрового трофея расположились серебряный и золотой соболи.
Попутно с открытием своего турнира Евгений Куйвашев в Первоуральске оценил ход работ по модернизации Ледового дворца спорта, выступившего площадкой для состязаний, и стадиона в парке ДК имени Ленина. Оба спортивных объекта реконструируются в рамках концессионных соглашений. Соглашение по обновлению Ледового дворца спорта было заключено между администрацией Первоуральска, одним из градообразующих предприятий «Хромпик» и Академией хоккея с мячом «Уральский трубник». Работы начались в 2024 году, а полностью обновить спортивный объект планируется в ближайшие три года. Стоимость по соглашению составляет 1 млрд рублей. Уже завершено устройство новой системы намораживания льда, освещения и системы звука, проведен косметический ремонт раздевалок. Планируется заменить трибуны, электросети, инженерные системы, отремонтировать фасад здания, приобрести технику по подготовке льда.
Концессионное соглашение по модернизации стадиона заключили в марте этого года предприятие «Хромпик» и администрация Первоуральска. Стоимость работ по соглашению — более 200 млн рублей. В этом году на стадионе уже установили новые трибуны, обустроили футбольное поле и беговые дорожки, отремонтировали раздевалки в спортивном комплексе. Планируется, что в следующем году будет благоустроена многофункциональная площадка под баскетбол, волейбол и теннис.