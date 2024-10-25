Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников внутренних дел с праздником

«В этот радостный день мы вновь с благодарностью отмечаем ваши огромные заслуги в укреплении мира и стабильности, спокойствия в стране, борьбе с преступностью и предупреждении правонарушений».
За последние годы достигнуты важные результаты в создании во всех махаллях атмосферы безопасности, мира и спокойствия, внедрении в регионах передовой практики в этой области.
«На основе опыта махалли “Истиклол” Хивинского района в 314 махаллях со сложной криминогенной обстановкой была осуществлена полная цифровизация профилактической работы. Зарекомендовал себя и опыт города Намангана по охране общественного порядка в махаллях — посредством объединения прилегающих махаллей с непростой криминогенной обстановкой в микроучастки для внедрения в них новых методов работы».
В махаллях Бухарской области для предупреждения правонарушений в общественных местах в порядке эксперимента введена практика использования малых дронов.
В результате реформ кардинально изменились подходы к предупреждению преступности. Созданы система социальной профилактики и социально-правовые механизмы, направленные на своевременное выявление инспекторами профилактики граждан, которые могут стать потенциальными правонарушителями или потерпевшими, а также на эффективное решение структурами махалли соответствующих бытовых проблем.
«С целью разработки предложений по выявлению, систематизации и устранению негативных факторов и тенденций, связанных с преступностью, на основе комплексных научных подходов в системе Министерства внутренних дел начал работу Исследовательский институт криминологии Узбекистана», — говорится в сообщении.
«В этот праздничный день мы чтим память отважных и мужественных сотрудников, отдавших свою жизнь за мир и спокойствие в стране, и выражаем их семьям, детям самые добрые пожелания. Еще раз поздравляю всех вас с Днем сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан, желаю успехов в вашей ответственной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям».
В связи с профессиональным праздником Шавкат Мирзиёев наградил ряд сотрудников органов внутренних дел орденами и медалями, а также присвоил почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси».