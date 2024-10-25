Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников внутренних дел с праздником

«В этот праздничный день мы чтим память отважных и мужественных сотрудников, отдавших свою жизнь за мир и спокойствие в стране, и выражаем их семьям, детям самые добрые пожелания. Еще раз поздравляю всех вас с Днем сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан, желаю успехов в вашей ответственной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям».