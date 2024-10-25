Россия готова к разумным компромиссам по Украине, заявил Путин

«Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого», — сказал он.
При этом, отметил президент, любой исход должен быть в пользу России и исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя.
И, без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет.
Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, отметил, что киевский режим этого не хочет, возможно, потому что не готов отменять военное положение и проводить выборы президента. Тем не менее, добавил российский лидер, «мяч на их стороне».
Путин назвал иррациональным поведение киевской верхушки, много раз отказывавшейся от переговоров. В пример он привел инициативу Турции по обеспечению безопасного судоходства в Черном море: по его словам, Москва согласилась, но Киев заявил, что никаких переговоров не будет. Несколько дней назад Турция со ссылкой на Украину предложила рассмотреть новые идеи по поводу ситуации в Черном море, но затем Киев снова от них отказался, рассказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но только исходя из реалий, которые складываются на земле.