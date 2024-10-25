Россия готова к разумным компромиссам по Украине, заявил Путин

Путин назвал иррациональным поведение киевской верхушки, много раз отказывавшейся от переговоров. В пример он привел инициативу Турции по обеспечению безопасного судоходства в Черном море: по его словам, Москва согласилась, но Киев заявил, что никаких переговоров не будет. Несколько дней назад Турция со ссылкой на Украину предложила рассмотреть новые идеи по поводу ситуации в Черном море, но затем Киев снова от них отказался, рассказал глава государства.