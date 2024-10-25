В США не нашли документы по выплатам Украине миллиарда долларов, пишут СМИ

«Проверка Министерства обороны выявила, что 1,1 миллиарда долларов, которые предназначались на поддержку Украине (в 2022 году. — Прим. ред.), не сопровождались необходимой документацией. Генеральный инспектор Министерства обороны также обнаружил, что военные по большей части не были обучены оформлять документы», — говорится в публикации.
Отмечается, что проверка генерального инспектора затронула 2,1 миллиарда долларов, которые были одобрены в 2022 году. По данным издания, 67% платежей за тот год не были задокументированы должным образом.
В случае с большинством неправильно оформленных платежей за 2022 год Пентагон не смог обосновать использование средств на помощь Украине, пишет издание.
По мнению генерального инспектора, проблема, выявленная при анализе платежей Киеву за 2022 год, возможно, также затрагивает последующие транши.
По данным издания, чиновники Пентагона согласились проверить документы, касающиеся 1,1 миллиарда военной помощи. Однако в ведомстве не согласились с рекомендацией больше внимания уделить подготовке военных к работе с документами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.