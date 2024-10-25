МУС обвинил Монголию в нарушении Римского статута после отказа от ареста Путина

«Мы же понимаем, что происходит вокруг России, — говорил Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. — И я понимаю. У меня с президентом [Бразилии] Лулой прекрасные, дружеские отношения. Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно все понимаем, что даже если исключить этот МУС, все разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу “Двадцатки”. Зачем?».