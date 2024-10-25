Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил казахстанцев с Днем Республики

Как говорится в поздравлении, дружественный Казахстан достиг больших успехов в решении масштабных задач социально-экономического развития и повышении благосостояния граждан.
«Российско-казахстанские отношения, основанные на принципах дружбы, стратегического партнёрства и союзничества, поступательно укрепляются. Наращивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, науке, образовании, культуре и других областях».
Также он выразил готовность к активной работе с казахстанскими партнёрами по дальнейшему углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
Желаю Вам, уважаемый Олжас Абаевич, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной деятельности, а дружественному казахстанскому народу — счастья и процветания, говорится в сообщении.