Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил казахстанцев с Днем Республики

«Российско-казахстанские отношения, основанные на принципах дружбы, стратегического партнёрства и союзничества, поступательно укрепляются. Наращивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, науке, образовании, культуре и других областях».