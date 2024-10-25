Судьба ачинцев в руках председателя правительства Красноярского края

Местные жители и работники предприятий, которые уже не рассчитывают на помощь и поддержку со стороны городской власти, пришли на встречу с ним, надеясь получить поддержку и ответы на волнующие вопросы.
Особенно ярко проявились проблемы, с которыми столкнулся трудовой коллектив «Ачинскхлебопродукта». Около ста человек сидят без работы, в течение года построенный завод по производству масла находится в состоянии простоя. Люди остаются без средств к существованию, не имея возможности приобрести даже самое необходимое.
Причины такого положения дел кроются, по мнению рабочих, не в недостатках самого завода, а в действиях местной администрации. Мэрия Ачинска препятствует вводу уже построенного завода в эксплуатацию, отказывая в выдаче необходимой разрешительной документации. Изначально разрешение на строительство было выдано по решению арбитражного суда.
Суд признал незаконным отказ ачинской администрации в его выдаче и обязал администрацию выдать соответствующее разрешение. Его выдали, однако через три месяца администрация его действия отменила в связи с несоответствием санитарно-защитной зоны.
В последующем санитарно-защитная зона была изменена и приведена в соответствии с проектом строительства завода инвестором. За последние полгода на территории предприятия прошли около десяти проверок различными государственными и правоохранительными органами — прокуратура, ОБЭП, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, экологический надзор и другие.
Кроме того, строящийся объект неоднократно посещали различные руководители, как администрации города, так и краевых ведомств. При этом ни одно из обследований не выявило нарушений, и претензий к проекту также не было высказано. Несмотря на это, местная власть продолжает, как кажется работникам, систематически препятствовать открытию завода, выдвигая все новые требования и создавая дополнительные барьеры.
В это время, на фоне специальной военной операции и дефицита бюджета, государству как никогда нужны новые рабочие места и производства. Завод, который уже готов к работе, не приносит дохода в бюджет, а его работники оказываются в крайне тяжелых условиях, став заложниками бездействия местных властей.
Глядя на сложившуюся ситуацию, работники завода потеряли надежду на конструктивный ответ от местной администрации и вынуждены искать защиту у более высоких инстанций. Обращение к Сергею Верещагину стало последней попыткой добиться справедливости и разрешения проблемы, которая уже год лишает людей не только заработка, но и перспектив.
Теперь судьба ачинцев зависит от действий председателя правительства края. Надежды на положительное разрешение вопроса о начале деятельности предприятия сохраняются, и работники надеются на то, что их страдания будут услышаны, и угрозы сокращения рабочей силы отступят. Временные трудности могут стать поводом для перемен, и рабочий коллектив, вверивший свою судьбу краевой власти, надеется на скорое улучшение своей ситуации.