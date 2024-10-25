Судьба ачинцев в руках председателя правительства Красноярского края

Кроме того, строящийся объект неоднократно посещали различные руководители, как администрации города, так и краевых ведомств. При этом ни одно из обследований не выявило нарушений, и претензий к проекту также не было высказано. Несмотря на это, местная власть продолжает, как кажется работникам, систематически препятствовать открытию завода, выдвигая все новые требования и создавая дополнительные барьеры.