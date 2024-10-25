Отказ от предложений и суверенное решение. Путин о ситуации на Украине и договоре с КНДР

Он также отметил, что Москва и Пхеньян сами решат, нужно ли и как именно применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, касающуюся оказания военной помощи.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.
О переговорах с Украиной
Россия не отказывалась от контактов с Украиной по тем или иным инициативам, однако в любых переговорах не пойдет на ущерб своим интересам: «Просто мы всегда исходили из того, что при любых договоренностях должны соблюдаться российские интересы».
Украина уже дважды через Турцию обращалась к России с предложениями, но сразу же отказывалась от своих инициатив: «Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал России на саммите БРИКС в Казани новые предложения по контактам с Украиной. Они касались судоходства в Черном море и «некоторых других» вопросов.
Пока рано говорить, о чем Россия и Украина могут договориться, никаких предметных переговоров нет: «Я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого».
О ходе спецоперации
Россия должна вести спецоперацию с полной отдачей и в Москве «не должны обращать внимание» на рассуждения об усталости противника.
Любой исход конфликта на Украине «должен быть в пользу России» и должен «исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя».
Вооруженные силы России ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения.
ВСУ предпринимают попытки деблокировать окружение своих подразделений в Курской области, но уже потеряли стабильное управление над ними: «Но, мы так чувствуем, что люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно».
Об отношениях с Западом
Запад начинает реально оценивать обстановку вокруг Украины и менять риторику в адрес России, но градус конфронтации пока не снижается: «Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить — за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку».
О договоре с КНДР
Россия и КНДР сами решат, нужно ли и как именно применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, касающуюся оказания военной помощи: «Но я хочу сказать, что это наше суверенное решение: будем мы применять что-то, не будем, где, как, нужно ли нам это или мы будем заниматься, допустим, только проведением каких-то учений, подготовкой, передачей какого-то опыта — это наше дело».