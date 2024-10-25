Отказ от предложений и суверенное решение. Путин о ситуации на Украине и договоре с КНДР

Россия и КНДР сами решат, нужно ли и как именно применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, касающуюся оказания военной помощи: «Но я хочу сказать, что это наше суверенное решение: будем мы применять что-то, не будем, где, как, нужно ли нам это или мы будем заниматься, допустим, только проведением каких-то учений, подготовкой, передачей какого-то опыта — это наше дело».