Дятлова: Мы ни в коем случае не ставим крест на движении трамвая в Калининграде

Власти Калининграда не отказываются от нынешней трамвайной сети, но о развитии маршрутов речи пока не идёт. Об этом в эфире программы «Дом Советов» заявила глава администрации Елена Дятлова в пятницу, 25 октября.
Сейчас мэрия сосредоточилась на том, чтобы привести эксплуатируемую инфраструктуру к нормативам. Там, где лежат рельсы, участки дорог резервируются под восстановление трамвая, но в будущем.
«Добиваемся того, чтобы трамвай мог ходить с заявленной заводом-изготовителем скоростью, а при нынешней инфраструктуре такое невозможно. Поэтому в первую очередь — приведение в порядок того, что есть», — сказала Дятлова.
Администрация города хочет провести расчёт транспортных потоков и определить, куда дальше развивать сеть. Пока планы — запустить вагоны к новым населённым районам города: от Аксакова и до Окружной.
«Трамвай — удовольствие дорогое. Мы ни в коем случае не принимаем решение, которое навсегда поставит [на нём] крест. У трамвая должно быть будущее. Я уверена, что город будет богатым, сможет позволить себе модернизацию трамвайных сетей».