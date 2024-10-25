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Спикер парламента Кыргызстана Шакиев предложил изменить гимн республики

АСТАНА, 25 окт — Sputnik. Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев предложил внести изменения в государственный гимн.

Источник: Жогорку Кенеш Кыргызстана

Об этом он заявил на мероприятии, посвященному 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области и 140-летию ее первого руководителя Иманалы Айдарбекова.

Шакиев отметил, что действующий гимн был написан, когда республика только обрела независимость.

«Гимн — торжественная песня, воспринимаемая как символ государственного или социального единства. В связи с этим государственный гимн должен быть универсальным, ритмичным, чтобы все граждане от мала до велика могли легко исполнять его в любое время и в любой ситуации. Не важно, 5 лет тебе или 90 — гимн должен быть доступен и понятен каждому».

сказал он.

Также он напомнил, что гимн страны уже претерпел изменения и привел в пример другие страны. Вопрос разработки текста гимна будет вынесен на общественное обсуждение с привлечением широкого круга специалистов, включая поэтов, историков, ученых и композиторов, отметил Шакиев.

Администрация президента Кыргызстана прокомментировала предложение спикера парламента.

Sputnik Кыргызстан привел сообщение администрации:

«Если эта личная инициатива и будет выдвинута, то обязательно объявят открытый конкурс на написание текста и музыки гимна, в котором смогут принять участие поэты, писатели, композиторы, философы, а также все, кто уверен в своем таланте и хочет создать гимн, способный получить широкую поддержку населения».

заявил пресс-секретарь президента.