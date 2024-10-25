Спикер парламента Кыргызстана Шакиев предложил изменить гимн республики

«Гимн — торжественная песня, воспринимаемая как символ государственного или социального единства. В связи с этим государственный гимн должен быть универсальным, ритмичным, чтобы все граждане от мала до велика могли легко исполнять его в любое время и в любой ситуации. Не важно, 5 лет тебе или 90 — гимн должен быть доступен и понятен каждому».