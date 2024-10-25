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Нижегородский губернатор сможет уволить мэра за плохую работу

Губернатор Нижегородской области получит право уволить главу Нижнего Новгорода за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных муниципалитету госполномочий. Такую норму предлагают закрепить в уставе города, 24 октября мэр Юрий Шалабаев назначил публичные слушания по проекту изменений в устав, сами слушания пройдут 13 ноября.

Источник: Коммерсантъ

Изменения связаны с поправками в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), принятыми в августе. Теперь губернаторы могут вынести предупреждение и объявить выговор главе муниципалитета, а если за месяц мэр в пределах полномочий не примет меры по устранению причин взыскания, то губернатор может отрешить его от должности.

Также в уставе Нижнего Новгорода основания для удаления главы города в отставку дополняют систематическим недостижением показателей для оценки эффективности деятельности органов МСУ и приобретением статуса иноагента. Эти нормы тоже взяты из обновленного федерального законодательства.