Нижегородский губернатор сможет уволить мэра за плохую работу

Изменения связаны с поправками в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), принятыми в августе. Теперь губернаторы могут вынести предупреждение и объявить выговор главе муниципалитета, а если за месяц мэр в пределах полномочий не примет меры по устранению причин взыскания, то губернатор может отрешить его от должности.