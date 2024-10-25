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Культура пробивает блокады лучше политиков и военных — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Культура является инструментом для развития Крыма, способствует его узнаваемости в мире. Кроме того, она «пробивает» даже те «блокады», которые политическими или военными способами пробить не удастся. Об этом на расширенной коллегии министерства культуры сказал глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня культура является инструментом, в том числе развития Крыма и его узнаваемости. Культура — это элемент, который позволяет пробить многие блокады, которые не политическими, не военными способами пробить не удастся», — сказал он.

По мнению главы Крыма, коммуникации деятелей в сфере культуры, обмен творческими коллективами и зарубежные контакты помогают выстраивать понятные и комфортные отношения как в международной, так и во внутренней политике.

Без культуры ни одна страна не сможет развиваться и динамично двигаться вперед, напомнил Аксенов слова президента России Владимира Путина.

«Это культурный код нашего российского народа. Это наши традиции, история, и без этого движения вперед не будет», — сказал он.

В Крыму колоссальное количество объектов культуры, их надо правильно восстановить, обеспечить к ним доступ, чтобы россияне и гости из других стран могли ознакомиться с нашими традициями, историей, чтобы могли понимать, где заложены наши корни и в чем заключается сила нашего многонационального народа", отметил Аксенов.

В Крыму к концу этого года разработают концепцию развития Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» в Симферополе. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи главы республики Сергея Аксенова с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.