Культура пробивает блокады лучше политиков и военных — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Культура является инструментом для развития Крыма, способствует его узнаваемости в мире. Кроме того, она «пробивает» даже те «блокады», которые политическими или военными способами пробить не удастся. Об этом на расширенной коллегии министерства культуры сказал глава республики Сергей Аксенов.