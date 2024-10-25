Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В хокимияте Ташкента встретились с российской делегацией — что обсудили

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В хокимияте Ташкента состоялась встреча Шавката Умурзакова и делегацией правительства Москвы во главе с министром Сергеем Черёминым.

Источник: Пресс-служба хокимията Ташкента

Как подчеркнул Умурзаков, очень важен диалог с российскими регионами. Этот процесс укрепляет политическая воля лидеров обеих стран, обеспечивая прочную основу для продуктивного сотрудничества.

«Представителям делегации рассказали о потенциале для инвестиций в Ташкенте и о крупных проектах, включая специальную промышленную зону Yangi Avlod и разработку интеллектуальной транспортной системы».

говорится в сообщении.

В свою очередь Сергей Черёмин представил успешные проекты Москвы, такие как «Московское долголетие» и «Цифровой двойник Москвы». Эти инициативы вызвали интерес у узбекской стороны — договорились о дальнейшем взаимодействии для проработки взаимовыгодных соглашений.

Между тем, вопросы сотрудничества в сфере образования и культуры обсудили замхокима Ташкента Санжар Таджиев и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.

Во время встречи стороны обменялись опытом и идеями по развитию культурного обмена.

«Особый акцент был сделан на проведении совместных культурных мероприятий, направленных на популяризацию национальных традиций и творчества двух стран, что способствует укреплению взаимного уважения и дружбы между народами. Кроме того, обсудили создание условий для проведения обменных программ в сфере искусства и культуры».

говорится в сообщении.

Отдельно рассмотрели вопросы сотрудничества в области образования и науки.

Рассмотрели возможности реализации обменных программ между университетами, организации совместных научно-исследовательских проектов, направленных на решение актуальных проблем и развитие передовых технологий, а также создания образовательных программ с применением передовых методов и технологий для повышения качества подготовки молодых специалистов.

экономика