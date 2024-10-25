В хокимияте Ташкента встретились с российской делегацией — что обсудили

Как подчеркнул Умурзаков, очень важен диалог с российскими регионами. Этот процесс укрепляет политическая воля лидеров обеих стран, обеспечивая прочную основу для продуктивного сотрудничества.
«Представителям делегации рассказали о потенциале для инвестиций в Ташкенте и о крупных проектах, включая специальную промышленную зону Yangi Avlod и разработку интеллектуальной транспортной системы».
В свою очередь Сергей Черёмин представил успешные проекты Москвы, такие как «Московское долголетие» и «Цифровой двойник Москвы». Эти инициативы вызвали интерес у узбекской стороны — договорились о дальнейшем взаимодействии для проработки взаимовыгодных соглашений.
Между тем, вопросы сотрудничества в сфере образования и культуры обсудили замхокима Ташкента Санжар Таджиев и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.
Во время встречи стороны обменялись опытом и идеями по развитию культурного обмена.
«Особый акцент был сделан на проведении совместных культурных мероприятий, направленных на популяризацию национальных традиций и творчества двух стран, что способствует укреплению взаимного уважения и дружбы между народами. Кроме того, обсудили создание условий для проведения обменных программ в сфере искусства и культуры».
Отдельно рассмотрели вопросы сотрудничества в области образования и науки.
Рассмотрели возможности реализации обменных программ между университетами, организации совместных научно-исследовательских проектов, направленных на решение актуальных проблем и развитие передовых технологий, а также создания образовательных программ с применением передовых методов и технологий для повышения качества подготовки молодых специалистов.