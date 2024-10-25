В хокимияте Ташкента встретились с российской делегацией — что обсудили

«Особый акцент был сделан на проведении совместных культурных мероприятий, направленных на популяризацию национальных традиций и творчества двух стран, что способствует укреплению взаимного уважения и дружбы между народами. Кроме того, обсудили создание условий для проведения обменных программ в сфере искусства и культуры».