Новосибирский регион и Китай планируют укреплять сотрудничество

В Новосибирской области в рамках визита делегации из Китайской Народной Республики проходит очередной Форум по поддержке малых и средних предприятий России и Китая.
На встрече с зарубежными гостями глава НСО Андрей Травников предложил обсудить дальнейшие действия представителей двух стран, направленные на планомерное укрепление сотрудничества. В настоящее время рассматривается сотрудничество в сфере машиностроения, строительства и совместного изготовления стройматериалов.
Новосибирский регион имеет огромный потенциал, в том числе в научной сфере. Бурное развитие области отметили и китайские коллеги, выразив заинтересованность в сотрудничестве не только в научной, но и торговой, образовательной, туристической и других сферах. Гостям было предложено отметить наиболее заинтересовавшие их направления, после чего специалисты региона проработают возможности раширения сотрудничества в этих сферах.