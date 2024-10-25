Новосибирский регион и Китай планируют укреплять сотрудничество

Новосибирский регион имеет огромный потенциал, в том числе в научной сфере. Бурное развитие области отметили и китайские коллеги, выразив заинтересованность в сотрудничестве не только в научной, но и торговой, образовательной, туристической и других сферах. Гостям было предложено отметить наиболее заинтересовавшие их направления, после чего специалисты региона проработают возможности раширения сотрудничества в этих сферах.