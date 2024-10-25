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Андрей Назаров рассказал о сотрудничестве Башкирии с Казахстаном

Сегодня Казахстан отмечает День республики. Братский казахский народ поздравил и. о. премьер-министра Башкирии Андрей Назаров.

Источник: Андрей Назаров

— Сотрудничество между нашими странами и регионами является важным направлением в развитии взаимовыгодных торгово-экономических связей. Наши республики объединяют давние дружественные отношения, основанные на общности исторических корней, культурных традиций и устремлений в будущее, — сообщил Андрей Назаров. — Башкортостан и Казахстан имеют богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности и строительства. Наши предприятия активно участвуют в совместных проектах, обмениваются технологиями и лучшими практиками. С 2022 года работает официальное Представительство Республики Башкортостан при Торгпредстве России в Республике Казахстан.

Он отметил, что товарооборот между Башкортостаном и Казахстаном растет из года в год, демонстрируя высокий потенциал нашего сотрудничества.

"Мы видим большие перспективы в расширении взаимодействия в промышленности, строительстве, энергетике и других ключевых отраслях. Казахстан занимает 3 место во внешнеторговом обороте Республики Башкортостан с долей 9,5%.

Уже 26—27 ноября 2024 года в Уфе по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина наши страны проведут юбилейный XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Данное мероприятие зарекомендовало себя в качестве эффективной межгосударственной площадки, стало важным институтом политико-экономического взаимодействия наших стран, которое объединяет представителей органов власти, деловых кругов, экспертов двух стран", — рассказал Назаров.