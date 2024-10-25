Андрей Назаров рассказал о сотрудничестве Башкирии с Казахстаном

— Сотрудничество между нашими странами и регионами является важным направлением в развитии взаимовыгодных торгово-экономических связей. Наши республики объединяют давние дружественные отношения, основанные на общности исторических корней, культурных традиций и устремлений в будущее, — сообщил Андрей Назаров. — Башкортостан и Казахстан имеют богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности и строительства. Наши предприятия активно участвуют в совместных проектах, обмениваются технологиями и лучшими практиками. С 2022 года работает официальное Представительство Республики Башкортостан при Торгпредстве России в Республике Казахстан.
Он отметил, что товарооборот между Башкортостаном и Казахстаном растет из года в год, демонстрируя высокий потенциал нашего сотрудничества.
"Мы видим большие перспективы в расширении взаимодействия в промышленности, строительстве, энергетике и других ключевых отраслях. Казахстан занимает 3 место во внешнеторговом обороте Республики Башкортостан с долей 9,5%.
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