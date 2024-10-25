В Молдове прошли обыски в рамках расследования подкупа избирателей

В ведомстве заявили, что проверке были подвергнуты несколько человек, которые, возможно, получили незаконные вознаграждения за поддержку политических формирований и персон, за участие в качестве организаторов и координаторов в различных политических действиях, а также за участие в выборах и референдуме.