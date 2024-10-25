В Молдове прошли обыски в рамках расследования подкупа избирателей

В ведомстве заявили, что проверке были подвергнуты несколько человек, которые, возможно, получили незаконные вознаграждения за поддержку политических формирований и персон, за участие в качестве организаторов и координаторов в различных политических действиях, а также за участие в выборах и референдуме.
В ход обысков правоохранители обнаружили переписку в мобильных приложениях о поддержке политических формирований и отдельных лиц в обмен на незаконное вознаграждение и другие доказательства активного участия лиц, у которых проводились обыски, в коррупции на выборах и незаконному финансированию партий.
Также в Генеральном инспекторате полиции (ГИП) сообщили и задержании на 72 часа жителя Унгенского района, на которого поступила жалоба о попытке подкупа избирателя.
Для сбора доказательной базы полиция при поддержке прокуратуры Унгенского района полиция провела санкционированные обыски по месту жительства и в офисе подозреваемого. В ходе обысков были обнаружены и изъяты в том числе списки наблюдателей, которые, по версии следствия, могли повлиять на выбор избирателей.
Также в ГИП заявили, что в четверг, 24 октября сотрудниками ведомства были зарегистрированы 286 материалов и составлены 295 протоколов по статье Кодекса о выборах о пассивной избирательной коррупции. При этом 163 протокола были переданы в НЦБК для рассмотрения и дальнейших процессуальных действий.