Московским мигрантам начнут выдавать электронные удостоверения

22 октября депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что парламентарии планируют до декабря текущего года принять шесть законопроектов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России. Он уточнил, что с начала 2024 года было принято семь законов, регулирующих миграционную сферу.