ПСРМ: требуем от властей Молдовы уважения к диаспоре, проживающей в России

«Вопиющий случай произошел в ходе президентских выборов и конституционного референдума 20 октября 2024 года. Несмотря на то, что в Российской Федерации проживают сотни тысяч граждан Республики Молдова, на территории этой страны, согласно решению ЦИК, было открыто всего лишь пять участков для голосования, а затем, путем вмешательства СИБ и МИД, это число было сокращено до двух участков».
Они сослались на слова директора авторитетной общественной организации Promo LEX Николая Панфила, который указал, что сокращение числа участков на территории России было политическим вмешательством. Эта же организация опровергла озвученные ранее рядом политиков заявления о якобы подвозе избирателей на оставшиеся два участка в Москве. Панфил отметил, что подвоз людей для голосования невозможен, поскольку посольство Молдовы в РФ расположено на пешеходной улице. Кроме того, в центре Москвы запрещена парковка автобусов и микроавтобусов.
Социалисты подчеркнули, что открытие всех пунктов для голосования на территории РФ для граждан Молдовы станет проявлением минимального уважения к представителям одной из крупнейших молдавских зарубежных диаспор.
Решение ЦИК о сокращении участков для голосования в РФ
Ранее Центризбирком Молдовы принял решение втрое сократить в России количество участков для голосования на президентских выборах и еврореферендуме, оставив всего пять, тогда как на выборах в 2020 году их было 17. Решение ЦИК в Конституционном суде оспорили депутаты-социалисты, они заявили, что на территории России постоянно проживают, по разным данным, около 400 тысяч граждан Молдовы, и их право на участие в выборах необоснованно ограничено.
Тем не менее МИД Молдовы заблокировал решение ЦИК об открытии пяти участков для голосования на территории Российской Федерации, сославшись на невозможность обеспечить безопасность своих сотрудников в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте и отказавшись от делегирования своих представителей. МИД сообщил, что работать будут всего два избирательных пункта на территории посольства республики в Москве.
В Партии социалистов назвали решение МИД саботажем проведения выборов в Молдове на территории России и заявили, что оставляют за собой право обратиться во все международные организации.
ЦИК частично удовлетворила апелляцию, поданную Партией социалистов, и поручила МИД открыть все пять избирательных участков на территории России. Однако в МИД заявили о своем несогласии с этим решением и о том, что на территории РФ будут работать только два пункта для голосования.
В итоге ЦИК согласилась с доводами МИД и постановила открыть только два пункта для голосования в России, находящиеся в Москве, а 26 тысяч бюллетеней, предназначенных для трех избирательных пунктов в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте, были уничтожены.