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Песков назвал ложью сообщения WSJ о контактах Путина и Маска

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не имел никаких контактов с Илоном Маском с их единственного разговора, состоявшегося до 2022 года. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, связав соответствующие сообщения газеты The Wall Street Journal с предвыборной борьбой в США.

Источник: Reuters

«Это все неправда, это абсолютно ложная информация опубликована в газете», — прокомментировал представитель Кремля. «У Путина был один контакт с Маском, — добавил он, — это было до 2022 года, они говорили по телефону».

Как поделился пресс-секретарь российского лидера, тогда разговор Путина и Маска «скорее, носил ознакомительный характер: говорили о визионерских технологиях, технологических решениях для будущего».

«Сравнивались направления технологического развития, которые считает Маск преспективными, Путин рассказывал о том, как у нас идет [прогресс], — уточнил Песков. — Это был такой — средний по продолжительности телефонный разговор».

«Это был единственный контакт, — подчеркнул представитель Кремля. — После этого никаких контактов у Маска с Путиным не было, и все утверждения на этот счет ложны».

Элемент предвыборной борьбы

Скорее всего, это очередные вбросы в рамках такой уже ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам [в США]. Предвыборная гонка вышла на финишную стадию, и, конечно, оппоненты не гнушаются ничем.

Дмитрий Песков

«Неделей ранее рассказывали, как Путин целыми днями якобы беседует с [кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом] Трампом, теперь якобы он все время беседует с Маском, — со смехом подытожил Песков. — Это все неправда».

The Wall Street Journal выступила с утверждением, будто контакты Маска с Путиным регулярны. Согласно публикации газеты, Маск и российский президент якобы обсуждали возможность ограничения работы спутниковых терминалов Starlink на Тайване. Бизнесмен активно поддерживает кампанию по избранию президентом США кандидата от Республиканской партии экс-президента Дональда Трампа.

Путин Владимир
Песков Дмитрий