Песков рассказал о доверительных отношениях Путина и Лукашенко

«Вы знаете, как высоко президент Путин, и вообще многие в России, ценят его (Лукашенко — ред.) роль в развитии Белоруссии, как суверенного государства, как государства, которое участвует в союзном государстве Россия-Беларусь, как ближайшего союзника. Трудно переоценить роль Александра Григорьевича (Лукашенко) в развитии интеграционных процессов, и, конечно же, всем хорошо известны особые дружеские доверительные отношения лидеров наших двух стран», — сказал Песков.