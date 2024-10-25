Олбани
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал о доверительных отношениях Путина и Лукашенко

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ценит роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в развитии Белоруссии и интеграционных процессов, у лидеров доверительные отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Вы знаете, как высоко президент Путин, и вообще многие в России, ценят его (Лукашенко — ред.) роль в развитии Белоруссии, как суверенного государства, как государства, которое участвует в союзном государстве Россия-Беларусь, как ближайшего союзника. Трудно переоценить роль Александра Григорьевича (Лукашенко) в развитии интеграционных процессов, и, конечно же, всем хорошо известны особые дружеские доверительные отношения лидеров наших двух стран», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Белоруссия получила опыт после выборов президента в 2020 году.

«Мы знаем, что наши белорусские друзья вынесли необходимые уроки, получили богатый опыт по итогам тех самых событий, собственно, что является залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций», — сказал Песков.

Лукашенко Александр
Путин Владимир