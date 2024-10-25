В Казанской Ратуше состоялась встреча Ильсура Метшина и Антониу Гутерриша

«Мы очень рады видеть вас в историческом здании, в Ратуше. Для нас большая честь принимать вас. Муниципалитеты мира знают вас как большого друга, который поддерживает наше движение. Вы объединяете всех разных нас и делаете это с любовью к людям», — сказал Ильсур Метшин. В ответ Антониу Гуттериш поблагодарил мэра на русском языке.