В Казанской Ратуше состоялась встреча Ильсура Метшина и Антониу Гутерриша

Сегодня в Казанской Ратуше мэр Ильсур Метшин встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Гостю провели экскурсию по зданию XIX века, рассказали об истории города и его святынях. В свою очередь Антониу Гутерриш пригласил президиум и председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ принять участие в одном из заседаний ООН.
«Мы очень рады видеть вас в историческом здании, в Ратуше. Для нас большая честь принимать вас. Муниципалитеты мира знают вас как большого друга, который поддерживает наше движение. Вы объединяете всех разных нас и делаете это с любовью к людям», — сказал Ильсур Метшин. В ответ Антониу Гуттериш поблагодарил мэра на русском языке.
Генсеку ООН рассказали, что здание ратуши возвели для Дворянского собрания в 1854 году, а в советское время здесь проходили заседания Верховного Совета республики, располагался Дом офицеров. В 1997 году сооружение передали под Казанскую Ратушу. Сейчас в нем собираются депутаты городской Думы, проводятся выставки, благотворительные концерты и новогодние представления для детей.
Ильсур Метшин рассказал Антониу Гутерришу историю Казанской иконы Божией Матери, которая очень впечатлила гостя. Одна из главных русских святынь, по мнению многих исследователей, появилась в Казани в 1552 или 1553 году. В июне 1579 года в результате пожара, уничтожившего часть города, икона была утрачена. По легенде, девятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица, которая указала место, где была святыня. Икону нашли на глубине почти полутора метров. На месте обретения по решению царя Иоанна Грозного возвели Богородицкий женский монастырь (ныне Казанский Богородицкий монастырь).
Антониу Гуттериш пригласил Ильсура Метшина в качестве председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ и ее президиум принять участие в одном из заседаний ООН. Напомним, ассоциацию учредили в Казани в июне. На время становления объединения его председателем стал Ильсур Метшин.
С 2019 года мэр также возглавляет Консультативный комитет ООН по вопросам местного самоуправления (UNACLA). В 2022-м он был переизбран на второй срок — его председательство продлится до 2026 года. Объединение представляет интересы 323 тыс. муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру.
Напомним, Антониу Гутерриш прибыл в Казань 23 октября для участия в саммите БРИКС, который завершился накануне. В международном аэропорту его приветствовали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Ильсур Метшин.
В первый день пребывания в городе гость Казани принял участие в мероприятии в Торгово-промышленной палате РТ в рамках саммита БРИКС. В своем выступлении генсек ООН заявил, что давно мечтал побывать в столице Татарстана.
Накануне Антониу Гутерриш выступил на пленарном заседании в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс», которое проводил президент России Владимир Путин. На нем генсек ООН отметил, что всемирная организация верит в объединение БРИКС, так как оно может сыграть важную роль в решении проблем, связанных с экологией, неравенством, бедностью, голодом и другими вызовами. Также в заключительный день саммита состоялась закрытая встреча Владимира Путина и Антониу Гутерриша.
Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Город принял представителей более 30 стран и шести международных организаций. Во второй день саммита на заседании в расширенном составе была принята Казанская декларация. В ней содержатся общие оценки положения дел в мире, результаты российского председательства в объединении, а также намечены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу. Документ планируется распространить в ООН.
Камила Вильданова.