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«Я все делаю для того, чтобы не пришлось брать в руки оружие». Лукашенко обратился к Службе безопасности президента

Лукашенко делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Службе безопасности президента со словами, что делается все, чтобы не пришлось брать в руки оружие, передает БелТА.

В частности, на торжественном собрании к 30-летию со дня образования Службы безопасности президента, Лукашенко заявил, что делается все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие.

При этом белорусский президент обратил внимание на то, что время сейчас сложное. И добавил, что делается все, чтобы белорусам не пришлось использовать оружие.

— Я все делаю для того, чтобы нам не пришлось брать в руки оружие, чтобы стрелять. Только в учебных целях, — прокомментировал он.

При этом обратившись к сотрудникам Службы безопасности президента, Лукашенко предупредил, что в случае осложнения, им придется идти первыми.

— Если будет сложно, вы должны знать, что мы пойдем впереди. Вы пойдете впереди, в том числе и президент. Такая наша жизнь, — прокомментировал он.

И резюмируя, сказал, что следует делать все, чтобы этого не произошло.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал про кризис в работе спецслужб Запада.

До этого еще президент сказал генсекретарю ООН Гутерришу, что очень нужно белорусам, и подарил ему аистов.

Между тем Минобороны Польши сказало о применении оружия на границе с Беларусью.