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Контакты Путина и Маска и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

Сообщения The Wall Street Journal (WSJ) о контактах российского лидера Владимира Путина и Илона Маска, возможность возобновления зерновой сделки и выборы в Белоруссии стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в Кремле встретится с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

У российского лидера также запланировано несколько непубличных рабочих встреч.

Кроме того, глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Он проинформирует их об итогах своих контактов на полях прошедшего в Казани саммита БРИКС.

О спецоперации

Путин продолжает спецоперацию «с тем, чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей».

О контактах Путина и Маска

Сообщения WSJ о контактах Путина и американского предпринимателя Илона Маска являются ложью, их единственный разговор состоялся до 2022 года: «Это все неправда, это абсолютно ложная информация опубликована в газете».

Такие публикации являются «очередными вбросами в рамках такой уже ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам [в США]».

О возможности возобновления зерновой сделки

Россия изучит проект по возможному возобновлению зерновой сделки, который передала Турция: «Предыдущий опыт не был настолько успешным, и то, что должны были сделать для нас, сделано не было».

О выборах в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии являются внутренним делом страны, хотя Россия и поддерживает кандидатуру действующего лидера Александра Лукашенко.

Опыт, который Белоруссия вынесла в 2020 году из-за попыток вмешательства в выборы извне, является «залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций».

О выборах в Молдавии и Грузии

Россия не пытается повлиять на выборы в Молдавии и Грузии, в Москве отмечают беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада: «Мы никак не пытаемся и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации, на электоральные процессы в этих странах».

Песков Дмитрий