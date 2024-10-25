Контакты Путина и Маска и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

Россия не пытается повлиять на выборы в Молдавии и Грузии, в Москве отмечают беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада: «Мы никак не пытаемся и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации, на электоральные процессы в этих странах».