Контакты Путина и Маска и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в Кремле встретится с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.
У российского лидера также запланировано несколько непубличных рабочих встреч.
Кроме того, глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Он проинформирует их об итогах своих контактов на полях прошедшего в Казани саммита БРИКС.
О спецоперации
Путин продолжает спецоперацию «с тем, чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей».
О контактах Путина и Маска
Сообщения WSJ о контактах Путина и американского предпринимателя Илона Маска являются ложью, их единственный разговор состоялся до 2022 года: «Это все неправда, это абсолютно ложная информация опубликована в газете».
Такие публикации являются «очередными вбросами в рамках такой уже ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам [в США]».
О возможности возобновления зерновой сделки
Россия изучит проект по возможному возобновлению зерновой сделки, который передала Турция: «Предыдущий опыт не был настолько успешным, и то, что должны были сделать для нас, сделано не было».
О выборах в Белоруссии
Выборы президента Белоруссии являются внутренним делом страны, хотя Россия и поддерживает кандидатуру действующего лидера Александра Лукашенко.
Опыт, который Белоруссия вынесла в 2020 году из-за попыток вмешательства в выборы извне, является «залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций».
О выборах в Молдавии и Грузии
Россия не пытается повлиять на выборы в Молдавии и Грузии, в Москве отмечают беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада: «Мы никак не пытаемся и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации, на электоральные процессы в этих странах».