Молод еще: Черечень не сможет принять участие в президентской гонке

Согласно обновленной в 2022 году Конституции Беларуси, в стране увеличен возрастной ценз для президента — с 35 до 40 лет.
«Я собирался принимать участие и в этих президентских выборах, моя команда готовилась к президентской гонке. Но, к сожалению, из-за того, что выборы назначены на 26 января 2025 года, я не смогу принять в них участие. Мне не исполнится еще 40 лет».
По его словам, для него и его команды назначенная дата выборов стала неожиданностью и разочарованием.
«Мне 40 лет исполнится 8 мая. Мы рассчитывали, что выборы назначат на лето 2025 года», — сказал он.
При этом Черечень сообщил, что в обязательном порядке будет принимать участие в президентских выборах в 2030 году.
«К выборам 2025 года я начал готовиться сразу после президентской кампании 2020 года. В 2030 году мы обязательно будем участвовать в борьбе за пост президента».
Черечень также сообщил, что не будет ни с кем из кандидатов в президенты в 2025 году делиться голосами своих сторонников.
«Я примерно знаю, кто пойдет на выборы в этом году, не вижу никого, кому бы я мог отдать свои голоса», — сказал он.
Оппозиционный политик и бизнесмен Сергей Черечень, экс-кандидат в президенты набрал в 2020 году 1,14% голосов. На тех выборах он был самым молодым кандидатом в президенты.
В 2022 году в Конституцию Беларуси были внесены поправки, в том числе касающиеся возрастного ценза президента.
Решение назначить выборы на 26 января 2025 года было принято на этой неделе нижней палатой белорусского парламента. Согласно Конституции, они должны пройти не позднее 20 июля. Следующие президентские выборы в Беларуси пройдут в 2030 году.