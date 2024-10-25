Аксенов призвал не тратить дурных денег на ремонты клубов в Крыму

«Нужно выделять приоритетность. Разбить по секторам, чтобы, условно, сделать 15−20 процентов самых нужных работ в каждом учреждении, чтобы у всех в этой части были равные возможности», — сказал он.
Глава региона призвал всех руководителей учреждений культуры при формировании технического задания самим изучать сметы, вникать и расставлять приоритеты, что нужно ремонтировать в первую очередь, а что во вторую. Главное, чтобы все было безопасно.
Так, первоочередному ремонту подлежат кровли, системы отопления, а также установка стеклопакетов и покупка оборудования и инвентаря для работы, а ремонт фасада можно сделать и во вторую очередь, уточнил он. Чтобы как можно большему количеству людей создать нормальные, комфортные условия, пояснил глава Крыма.
«Прошу всех быть внимательными и вникать в те технические задания, которые формируются при проведении ремонтов, а не полагаться исключительно на подрядчиков, которые будут рисовать парящих орлов, которые стоят дурных денег, но абсолютно не влияют на наши достижения».
Он отметил, что нередко люди в сельской местности, в частности, сотрудники сельских клубов, «работают в условиях, которые сложно назвать комфортными», и состояние многих клубов оставляет желать лучшего, поэтому важно разбираться с этой ситуацией поэтапно.
Ранее Аксенов сообщил, что 15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год — еще 14. В Республике в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры, сообщалось ранее в рамках форума, посвященного достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.
По мнению главы парламента республики Владимира Константинова, последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах.