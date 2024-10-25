Евгений Наумов: Краснодар готов к последствиям наступления холодов

Мэр поделился с подписчиками впечатлениями от присутствия на совместных учениях МЧС, городских спасателей, скорой помощи и полиции. Во время тренировки специалисты служб отработали совместные действия в экстренной ситуации. По легенде, в городе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. При столкновении транспортные средства загорелись, пассажирам потребовалась помощь.