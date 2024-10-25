Евгений Наумов: Краснодар готов к последствиям наступления холодов

Глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram (18+) заверил горожан в готовности города к ликвидации коммунальных аварий, устранению подтопления территорий, тушению пожаров в зимний период. Мэр посетил учения экстренных служб и осмотрел имеющуюся технику, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Глава рассказал, что у ответственных служб имеется необходимое оборудование для уборки снега и борьбы с подтоплениями, например, помпы для откачки грязной воды. Также в наличии надувные устройства для спасения упавших под лед.
Мэр поделился с подписчиками впечатлениями от присутствия на совместных учениях МЧС, городских спасателей, скорой помощи и полиции. Во время тренировки специалисты служб отработали совместные действия в экстренной ситуации. По легенде, в городе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. При столкновении транспортные средства загорелись, пассажирам потребовалась помощь.
— Слаженно в считанные минуты потушен пожар, эвакуированы пострадавшие. Важно, что большое количество техники и людей федеральных, краевых и муниципальных служб работают как единый механизм. Такая слаженность действий и позволяет оперативно проводить спасательные операции и устранять последствия аварий, — написал в Telegram глава города.
Евгений Наумов поблагодарил сотрудников оперативных служб за профессионализм и самоотдачу.
Напомним, как сообщало ИА KrasnodarMedia, ранее мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram (18+) оценил готовность школ, детских садов и спортивных объектов города к отопительному сезону как 100%. Жилой фонд, по оценке главы города, готов к зиме на 99,9%.