Все три кандидата прошли конкурс в мэры Дзержинска

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Иван Носков ушел в отставку с должности мэра Дзержинска 2 октября. С 4 октября исполняющим полномочия назначили Ивана Клинкова, который до этого был первым замглавы Богородского округа. А господин Носков 9 октября стал вице-мэром Самары. Сейчас он исполняет обязанности мэра, пока Елена Лапушкина, рекомендованная на пост самарского омбудсмена, находится в отпуске.