Все три кандидата прошли конкурс в мэры Дзержинска

В мэры претендуют исполняющий обязанности главы города Михаил Клинков, которого выдвинул губернатор Глеб Никитин и партия «Единая Россия», а также депутаты Кирилл Ваганов из ЛДПР и Сергей Елизаров из КПРФ.
Председатель конкурсной комиссии, депутат от «Единой России» Виктория Николаева, рассказала, что комиссия ознакомилась с концепциями кандидатов по развитию города, они обозначили основные задачи, которые, как они считают, необходимо решить на посту мэра.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Иван Носков ушел в отставку с должности мэра Дзержинска 2 октября. С 4 октября исполняющим полномочия назначили Ивана Клинкова, который до этого был первым замглавы Богородского округа. А господин Носков 9 октября стал вице-мэром Самары. Сейчас он исполняет обязанности мэра, пока Елена Лапушкина, рекомендованная на пост самарского омбудсмена, находится в отпуске.