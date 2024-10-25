Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД рассказал о двух крупных шагах на саммите БРИКС

В Казанской декларации по итогам саммита БРИКС рассмотрена возможность создания новой валютно-финансовой системы и неприемлемость односторонних санкций, заявил заместитель главы российского МИДа Андрей Руденко, его слова передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Это важный документ, а не просто разрозненные мысли», — подчеркнул Рябков. По его словам, валютно-финансовая система БРИКС рассматривается как альтернативная западной SWIFT.

«Сколько бы не силились наши противники делать вид, что это их не касается, мы так ответили в БРИКС по поводу ситуации, в которой Запад пытается сохранить свою монополию, — сказал замглавы МИДа России. — При этом БРИКС — не антизападное объединение, мы открыты к сотрудничеству, но мы не позволим не считаться с нашим объединением, указывать, как нам жить и взаимодействовать в области экономики».

Он отметил, что БРИКС необходимо продвинуться в этом вопросе «с практической точки зрения».

Материал дополняется.

БРИКС