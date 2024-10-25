МИД рассказал о двух крупных шагах на саммите БРИКС

«Это важный документ, а не просто разрозненные мысли», — подчеркнул Рябков. По его словам, валютно-финансовая система БРИКС рассматривается как альтернативная западной SWIFT.
«Сколько бы не силились наши противники делать вид, что это их не касается, мы так ответили в БРИКС по поводу ситуации, в которой Запад пытается сохранить свою монополию, — сказал замглавы МИДа России. — При этом БРИКС — не антизападное объединение, мы открыты к сотрудничеству, но мы не позволим не считаться с нашим объединением, указывать, как нам жить и взаимодействовать в области экономики».
Он отметил, что БРИКС необходимо продвинуться в этом вопросе «с практической точки зрения».
Материал дополняется.