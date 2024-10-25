В Ялте выбрали главу администрации

«Уже зная проблематику муниципалитета, подготовила развернутую программу развития города. Главная цель неизменна. Ялта — город счастья. И счастливы в нем должны быть, прежде всего, его жители! А они, в свою очередь, сделают все, чтобы наш город стал самым лучшим местом для отдыха», — написала Павленко в своем Telegram-канале незадолго до начала конкурса.