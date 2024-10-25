В Ялте выбрали главу администрации

«Уже зная проблематику муниципалитета, подготовила развернутую программу развития города. Главная цель неизменна. Ялта — город счастья. И счастливы в нем должны быть, прежде всего, его жители! А они, в свою очередь, сделают все, чтобы наш город стал самым лучшим местом для отдыха», — написала Павленко в своем Telegram-канале незадолго до начала конкурса.
Янина Павленко родилась 19 февраля 1976 года в городе Вижница Черновицкой области. Училась в Херсонском государственном техническом университете, на специальности «Менеджмент в непроизводственной сфере».
Кроме того, в 2007 году закончила Национальную академию Государственного управления при президенте Украины, по специальности «Государственное управление».
В 2014 году закончила Симферопольский колледж национального университета пищевых технологий по образовательной программе «Технология бродильных производств и виноделие», а в 2019 году получила диплом КФУ В. И. Вернадского, направление подготовки «Юриспруденция».
Имеет ученое звание кандидата наук государственного управления, по специальности местное самоуправление.
В разные годы работала педагогом-организатором, экономистом, менеджером, маркетологом. Была директором завода шампанских вин «Новый свет», руководила «Массандрой».
В должности глава администрации Ялты Павленко с 2020-го года.