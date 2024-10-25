Песков объяснил заявление WSJ о контактах Маска и Путина предвыборной гонкой в США

«Действительно, у Путина был один контакт с Маском, об этом, собственно, уже сообщалось. Это было до 2022 года… Говорили о визионерских технологиях, технологических решениях для будущего, на чем делается акцент, сравнивались направления технологического развития, которые считает Маск перспективными. Путин рассказывал о том, как у нас идет. Это был средний по продолжительности телефонный разговор. Это был единственный контакт. После этого никаких контактов у Маска с Путиным не было, и все утверждения на этот счет — ложные», — сказал Песков.