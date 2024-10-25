Приднестровский депутат высказался об обысках у оппозиции в Молдавии

Национальный антикоррупционный центр ранее сообщил, что проводит обыски в нескольких районах Молдавии по делу об электоральной коррупции и незаконном финансировании политических партий. В пресс-службе блока «Победа» РИА Новости подтвердили, что у его представителей также проводятся обыски. Кроме того, глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что обыски в пятницу прошли и у представителей власти автономии.
«Несколько дней, прошедших после первого тура президентских выборов и референдума в Молдавии 20 октября, показали, что кишиневская власть получила нокдаун в битве с оппозицией, а потому она растеряна, нервничает и истерит. О накале истерики свидетельствует тот факт, что полиция врывается в дома к людям и требует подписать заявление, что они получили деньги за свои голоса на выборах, угрожая, в случае неподписания, различными санкциями», — сказал Сафонов.
Он также добавил, что избирательная кампания в Молдавии проходит не честно, так как в страну постоянно приезжают «толпы западных и румынских визитеров». По его словам, на этом фоне в Кишиневе отказали наблюдателям из России, Белоруссии, Межпарламентской Ассамблеи СНГ следить за голосованием, а также действует запрет на свыше ста СМИ и интернет-ресурсов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что ЕС открыто подкупает граждан Молдавии, обещая 1,8 миллиарда евро Кишиневу в случае сохранения действующей власти.
«Да, на Западе, на участках “диаспоры”, можно накидать уйму бюллетеней, но факт есть факт — в Молдове у диктатуры полный и позорный провал. Президент Молдовы это понимает. Вот откуда слова Майи Санду об идее отмены итогов выборов. Она во всем монополист, кошмарящий оппонентов, а ее прокатили. Это — реальный повод для истерики и для попытки уйти от реальных дебатов. Всё это — показатель готовности партии власти идти по беспределу во втором туре выборов», — отметил Сафонов.
В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о «беспрецедентном нападении на свободу и демократию». Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов.
В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Три представителя оппозиционного блока «Победа» в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому из них по 30 суток ареста. На прошлой неделе были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны.