Приднестровский депутат высказался об обысках у оппозиции в Молдавии

«Да, на Западе, на участках “диаспоры”, можно накидать уйму бюллетеней, но факт есть факт — в Молдове у диктатуры полный и позорный провал. Президент Молдовы это понимает. Вот откуда слова Майи Санду об идее отмены итогов выборов. Она во всем монополист, кошмарящий оппонентов, а ее прокатили. Это — реальный повод для истерики и для попытки уйти от реальных дебатов. Всё это — показатель готовности партии власти идти по беспределу во втором туре выборов», — отметил Сафонов.