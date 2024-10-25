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Полпред президента на Урале Артем Жога включен в Совбез

Президент Владимир Путин включил полпреда президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Жога был назначен полпредом в Уральском федеральном округе 2 октября. До этого работал председателем парламента ДНР. Предлагая Артему Жоге должность полпреда Владимир Путин отмечал, что Жога — «человек известный» и «многое сделал для Донбасса и для России в целом».

Артем Жога стал известен широкой общественности после гибели его сына Владимира Жоги, возглавлявшего батальон «Спарта». В 2022 году Жога-старший стал командиром этого подразделения. В сентябре 2023 года он избрался в состав парламента ДНР по списку «Единой России», затем был избран его председателем. В декабре 2023-го Жога попросил Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок, после чего стал одним из трех сопредседателей его предвыборного штаба.

Путин Владимир