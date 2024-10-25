Санду рассказала о возможных последствиях смены власти в Молдавии

«Если мы хотим сохранить свободу, демократию и право самим выбирать, а не олигархам, мы должны выйти на выборы. Это просто, любой человек, который голосовал осознанно и не продавал голос, должен привести на выборы еще одно человека. Мы ведь многое получили от ЕС… Если ситуация в Молдавии изменится, если Молдавия станет изолированной, то не будет ресурсов (для социальных выплат — ред.), мы потеряем безвизовый режим с ЕС, изменится отношение европейцев по отношению к молдаванам, которые работают в Европе, прекратится строительство дорог и мостов», — заявила Санду YouTube-каналу «Интервью без протокола».