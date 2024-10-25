Санду рассказала о возможных последствиях смены власти в Молдавии

В воскресенье в Молдавии прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о «беспрецедентном нападении на свободу и демократию». Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов.
«Если мы хотим сохранить свободу, демократию и право самим выбирать, а не олигархам, мы должны выйти на выборы. Это просто, любой человек, который голосовал осознанно и не продавал голос, должен привести на выборы еще одно человека. Мы ведь многое получили от ЕС… Если ситуация в Молдавии изменится, если Молдавия станет изолированной, то не будет ресурсов (для социальных выплат — ред.), мы потеряем безвизовый режим с ЕС, изменится отношение европейцев по отношению к молдаванам, которые работают в Европе, прекратится строительство дорог и мостов», — заявила Санду YouTube-каналу «Интервью без протокола».
Она призвала граждан объяснить всем тем, кто продал голос в первом туре, что они могут потерять, если будут и дальше продвигать чужие интересы.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.