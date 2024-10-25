Санду допустила присоединение Молдавии к ЕС без Приднестровья

«Я очень хочу, чтобы мы смогли интегрироваться в ЕС всей страной — и правый, и левый берег (Днестра). Это будет возможно только, если мы найдем политическое решение, это подразумевает вывод российских военных и вывоз оружия. Я чувствую и вижу все больший интерес левого берега Днестра к присоединению к ЕС, мы должны ценить это изменение. Но если не будет такой возможности, то мы можем провести процесс присоединения в два шага», — заявила Санду в рамках проекта «Интервью без протокола».