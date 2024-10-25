Кремль: все в России поддержат Лукашенко на выборах президента Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за процессом выборов президента Беларуси в 2025 году, пишет РИА Новости.
В частности, представитель Кремля обратил внимание, что в Москве будут отслеживать президентскую кампанию в Беларуси.
— Конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании, — отметил он.
При этом Песков заявил, что в России президент Беларуси Александр Лукашенко получит поддержку на выборах.
— Я уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Александра Григорьевича (Лукашенко. — Прим.), вряд ли могут быть какие-то сомнения, — отметил он.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
А еще белорусский президент делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие.