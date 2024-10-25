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Кремль: все в России поддержат Лукашенко на выборах президента Беларуси

Песков заявил, что в Кремле будут следить за выборами президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за процессом выборов президента Беларуси в 2025 году, пишет РИА Новости.

В частности, представитель Кремля обратил внимание, что в Москве будут отслеживать президентскую кампанию в Беларуси.

— Конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании, — отметил он.

При этом Песков заявил, что в России президент Беларуси Александр Лукашенко получит поддержку на выборах.

— Я уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Александра Григорьевича (Лукашенко. — Прим.), вряд ли могут быть какие-то сомнения, — отметил он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

А еще белорусский президент делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие.