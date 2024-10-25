Лукашенко заявил, что вопрос вхождения Беларуси в состав России никогда не стоял

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, что никогда не стоял вопрос о вхождении Беларуси в состав России, сообщают «Известия».
В интервью изданию белорусский президент сообщил, что никогда в его разговорах с президентом России Владимиром Путиным не ставился вопрос о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации.
При этом Лукашенко сказал о существовании общего Отечества «От Бреста до Владивостока».
— Мы уже десятками лет, столетиями к этому привыкли, — отметил он.
И добавил, что исторические все же так сложилось, что это две отдельных страны.
— Но так сложилось, не по нашей вине, что здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени, — подчеркнул он.
При этом Лукашенко раскритиковал всякого рода разговоры и спекуляции на данную тему. И заявил, что просто не может пойти на то, чтобы Беларусь как государство была уничтожена.
— Я на это пойти не могу, и меня никто на это не уполномочил, это, во-первых. Во-вторых, любое телодвижение любого политика в этом направлении — он будет снесен белорусским народом, — уверен он.
Белорусский президент добавил, что в подобном направлении развивать сотрудничество недопустимо. И даже сказал, что нельзя ставить подобные вопросы, так как это невозможно и нереализуемо. И здесь же подчеркнул, что в его разговорах с Путиным «никогда так вопрос не стоял».
Хотя Александр Лукашенко и обратил внимание на то, что в России «кое-кому неймется и в высоких кругах».
— Надо это выбросить. И потом, а зачем это? — заметил он.
А далее пояснил, что белорусский и российский лидеры неглупые люди, и специалистов в обеих странах предостаточно, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить тесные отношения в Союзном государстве.
— Создать это Союзное государство, — мы на это замахнулись, такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо, — указал он.
Еще резюмируя, Лукашенко сказал о том, что белорусы являются самыми преданными и надежными для россиян.
— Более преданных, откровенных и честных в мире больше нет для вас и не ищите их, — заключил президент.
Тем временем в Кремле заявили, что все в России поддержат кандидатуру Лукашенко на выборах президента Беларуси.
А еще белорусский президент делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие.