Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что вопрос вхождения Беларуси в состав России никогда не стоял

Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Беларуси в состав России.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, что никогда не стоял вопрос о вхождении Беларуси в состав России, сообщают «Известия».

В интервью изданию белорусский президент сообщил, что никогда в его разговорах с президентом России Владимиром Путиным не ставился вопрос о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации.

При этом Лукашенко сказал о существовании общего Отечества «От Бреста до Владивостока».

— Мы уже десятками лет, столетиями к этому привыкли, — отметил он.

И добавил, что исторические все же так сложилось, что это две отдельных страны.

— Но так сложилось, не по нашей вине, что здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени, — подчеркнул он.

При этом Лукашенко раскритиковал всякого рода разговоры и спекуляции на данную тему. И заявил, что просто не может пойти на то, чтобы Беларусь как государство была уничтожена.

— Я на это пойти не могу, и меня никто на это не уполномочил, это, во-первых. Во-вторых, любое телодвижение любого политика в этом направлении — он будет снесен белорусским народом, — уверен он.

Белорусский президент добавил, что в подобном направлении развивать сотрудничество недопустимо. И даже сказал, что нельзя ставить подобные вопросы, так как это невозможно и нереализуемо. И здесь же подчеркнул, что в его разговорах с Путиным «никогда так вопрос не стоял».

Хотя Александр Лукашенко и обратил внимание на то, что в России «кое-кому неймется и в высоких кругах».

— Надо это выбросить. И потом, а зачем это? — заметил он.

А далее пояснил, что белорусский и российский лидеры неглупые люди, и специалистов в обеих странах предостаточно, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить тесные отношения в Союзном государстве.

— Создать это Союзное государство, — мы на это замахнулись, такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо, — указал он.

Еще резюмируя, Лукашенко сказал о том, что белорусы являются самыми преданными и надежными для россиян.

— Более преданных, откровенных и честных в мире больше нет для вас и не ищите их, — заключил президент.

Тем временем в Кремле заявили, что все в России поддержат кандидатуру Лукашенко на выборах президента Беларуси.

А еще белорусский президент делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие.