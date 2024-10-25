Лукашенко заявил, что вопрос вхождения Беларуси в состав России никогда не стоял

Белорусский президент добавил, что в подобном направлении развивать сотрудничество недопустимо. И даже сказал, что нельзя ставить подобные вопросы, так как это невозможно и нереализуемо. И здесь же подчеркнул, что в его разговорах с Путиным «никогда так вопрос не стоял».