В Кремле заявили, что Беларусь учла попытки вмешательства в выборы в 2020 году

Так, Песков ответил на вопрос, нет ли в Кремле опасений насчет возможного деструктивного вмешательства в предстоящие президентские выборы в Беларуси извне и повторения событий 2020 года. Он сказал, что попытка вмешательства в выборы извне в Беларуси не повторится. И пояснил, что опыт, вынесенный Беларусью в 2020 году из-за попыток вмешательства в выборы извне, является залогом неповторения такой ситуации.