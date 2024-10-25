В Кремле заявили, что Беларусь учла попытки вмешательства в выборы в 2020 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Беларуси учли попытки вмешательства в выборы в 2020 году, передает ТАСС.
Так, Песков ответил на вопрос, нет ли в Кремле опасений насчет возможного деструктивного вмешательства в предстоящие президентские выборы в Беларуси извне и повторения событий 2020 года. Он сказал, что попытка вмешательства в выборы извне в Беларуси не повторится. И пояснил, что опыт, вынесенный Беларусью в 2020 году из-за попыток вмешательства в выборы извне, является залогом неповторения такой ситуации.
— Мы знаем, что наши белорусские друзья вынесли необходимые уроки, получили опыт богатый по итогам тех самых событий, что является залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций, — прокомментировал он.
Кроме того, в Кремле заявили, что все в России поддержат кандидатуру Лукашенко на выборах президента Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос вхождения Беларуси в состав России никогда не стоял. А еще белорусский президент делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году. Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.