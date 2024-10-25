КНДР заявила, что отправка войск в Россию соответствовала бы международному праву

«Думаю, что если бы имело место то, о чем шумят мировые СМИ, то это бы соответствовало нормам международного права», — сказал замминистра. Во внешнеполитическом ведомстве он курирует связи с Россией. «Думаю, что очевидно существуют такие силы, которые хотели бы описать это [действие] как незаконное», — продолжил он.
Ким Чон Гю отметил, что видел «версии об отправке Вооруженных сил КНДР в Россию, которые распространяют мировые СМИ в последнее время». «МИД не имеет прямого отношения к делам министерства обороны, я не чувствую необходимости отдельно подтверждать такие сведения», — сказал замминистра.
Ранее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин прокомментировал сообщения о имеющихся спутниковых снимках, которые якобы свидетельствуют о переброске в РФ военных из КНДР. Глава российского государства назвал снимки со спутника «серьезной вещью», однако при этом отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.