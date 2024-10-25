ФСБ: на проекте по созданию «русского айпэда» было похищено 13 млрд рублей

Более 13 млрд рублей было похищено в компании «Пластик Лоджик», учрежденной «Роснано» для создания «планшетов Чубайса», сообщили в ФСБ и МВД РФ. У компании не было мощностей и квалифицированного персонала для создания производства, отметили силовики. В растрате в особо крупном размере обвиняют генерального директора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».