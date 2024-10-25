В Узбекистане создали Агентство миграции — президент подписал указ

Оно будет уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере внешней трудовой миграции, координирующим деятельность государственных органов и оказывающим госуслуги в данной сфере.
С 1 января 2025 года Агентству будет разрешено проводить контрольные мероприятия, связанные с проверкой деятельности частных агентств занятости.
Кроме того, на него возложат обязанность размещать в пятидневный срок в электронном программном комплексе трудовой миграции «Xorijda ish» протоколы, составленные по результатам любой проведенной им проверки, а также данные по количеству и характерным особенностям выявленных фактов нарушения законодательства в разрезе каждого проверенного субъекта.
Указом также предусматривается, что Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, будет передано Агентству. А на его базе создадут Фонд миграции.