Олбани
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане создали Агентство миграции — президент подписал указ

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Узбекистане создали Агентство миграции, сообщает Минюст РУз.

Источник: Sputnik.uz

Оно будет уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере внешней трудовой миграции, координирующим деятельность государственных органов и оказывающим госуслуги в данной сфере.

С 1 января 2025 года Агентству будет разрешено проводить контрольные мероприятия, связанные с проверкой деятельности частных агентств занятости.

Кроме того, на него возложат обязанность размещать в пятидневный срок в электронном программном комплексе трудовой миграции «Xorijda ish» протоколы, составленные по результатам любой проведенной им проверки, а также данные по количеству и характерным особенностям выявленных фактов нарушения законодательства в разрезе каждого проверенного субъекта.

Указом также предусматривается, что Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, будет передано Агентству. А на его базе создадут Фонд миграции.

экономика
занятость