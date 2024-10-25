В Узбекистане создали Агентство миграции — президент подписал указ

Кроме того, на него возложат обязанность размещать в пятидневный срок в электронном программном комплексе трудовой миграции «Xorijda ish» протоколы, составленные по результатам любой проведенной им проверки, а также данные по количеству и характерным особенностям выявленных фактов нарушения законодательства в разрезе каждого проверенного субъекта.