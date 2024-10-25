Авианосная группа ВМС США направляет эсминцы к арктическим границам России

Это не первый случай, когда США размещают военные корабли в Баренцевом море. В 2020 году Пентагон направил в Баренцево море три эсминца для взаимодействия с британским военным кораблем. ВМС США тогда заявили, что уведомили Министерство обороны России о визите, чтобы избежать неправильного восприятия. Шестой флот США не сообщил, направил ли он в этот раз аналогичное предварительное уведомление российской стороне.