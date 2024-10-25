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Авианосная группа ВМС США направляет эсминцы к арктическим границам России

США отправили два вооруженных ракетами эсминца в Баренцево море для проведения морских операций у российских границ Арктики, следует из статьи Райана Чана для Newsweek.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В заявлении, опубликованном в среду 6-м флотом ВМФ США, говорится, что эсминцы «Джейсон Данэм» и «Стаут» в составе авианосной ударной группы «Гарри Трумэн» находятся в международных водах Баренцева моря для проведения «обычных морских операций».

Оба эсминца являются многоцелевыми надводными боевыми кораблями, способными осуществлять противовоздушную оборону, охоту за подводными лодками и противокорабельные операции.

Каждый из кораблей, согласно материалу Newsweek, вооружен морской пушкой, 90−96 ракетами различных типов и дальности действия, а также торпедами.

Шестой флот действует в составе Военно-морских сил США в Европе и Африке.

ВМС США имеют обширную зону ответственности, охватывающую всю Россию и Европу, включая Северный Ледовитый океан, а также почти весь Африканский континент.

Баренцево море является пограничным морем Северного Ледовитого океана, расположенным у северных берегов Норвегии и России. Оно также входит в зону ответственности Северного флота — военно-морского подразделения российских вооруженных сил в Арктическом регионе, где флот регулярно проводит учения.

«Наша способность проводить длительные операции в сложном арктическом регионе имеет решающее значение для поддержания расширенного глобального присутствия», — сказал контр-адмирал Шон Бейли, командующий авианосной ударной группой, которая начала свое развертывание в Европе 23 сентября.

Баренцево море предоставило прекрасную возможность повысить боеготовность в Арктике, считает капитан Аарон Джефферсон, командир корабля «Джейсон Данэм».

В июле Пентагон представил обновленную арктическую стратегию. Она предусматривает увеличение военного присутствия, разведывательных возможностей и сотрудничества с союзниками США на фоне усиления военной мощи России в регионе, а также ее растущего сотрудничества с Китаем.

Развертывание эсминцев в Арктике произошло в связи с проведением НАТО морских военных учений в европейских водах, включая Средиземное, Адриатическое, Северное и Балтийское моря.

Учения «Удар Нептуна 24−2» начались в четверг и продлятся до конца октября. Их целью заявлено поддержание свободы судоходства в районе операций НАТО, а также обеспечение безопасности стратегических морских объектов.

В них также примут участие два авианосца — американский «Гарри Труман» и британский «Принц Уэльский».

Вооруженные силы Норвегии сообщили, что американская авианосная ударная группа в октябре и ноябре будет тренироваться вместе с ними в водах Норвегии и близлежащих районах. «Принц Уэльский» также примет участие в этих учениях.

Это не первый случай, когда США размещают военные корабли в Баренцевом море. В 2020 году Пентагон направил в Баренцево море три эсминца для взаимодействия с британским военным кораблем. ВМС США тогда заявили, что уведомили Министерство обороны России о визите, чтобы избежать неправильного восприятия. Шестой флот США не сообщил, направил ли он в этот раз аналогичное предварительное уведомление российской стороне.